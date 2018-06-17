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Дополнительные деньги от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) пойдут на социальные нужды и повышение качества госуслуг. Такое заявление сделал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет ТАСС.
Министр подчеркнул, что за грядущие шесть лет "мы должны увидеть новое качество тех услуг, которые оказывает государство в первую очередь, этих отраслей". При этом особый упор, по словам Силуанова, будет сделан на здравоохранение.
Агентство пишет, что повышение НДС до 20%, которое кабмин предложил в минувший четверг, дополнительно даст федеральному бюджету страны порядка 620 миллиардов рублей в год. Вместе с этим правительство предлагает изменить тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование, что приведет к сопоставимым потерям бюджета ПФР в 2021 году. В последующих годах данные потери, по подсчетам Министерства финансов, будут увеличиваться и составят в 2024 году 763,88 миллиарда рублей.
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