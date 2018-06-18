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Понедельник, 18 июня, в Алтайском крае выдастся жарким, но местами возможны дожди и грозы, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах небольшой кратковременный дождь, гроза", — говорится в прогнозе синоптиков.
Днем в крае будет +28...+33 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 15 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице обещают +28...+30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
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