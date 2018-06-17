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Женщина с ножом напала на людей и ранила двух человек на юго-востоке Франции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на радио France Info.
Отмечается, что от рук злоумышленницы пострадали два человека в супермаркете — покупатель и кассир. Инцидент произошел в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер, около Тулона утром в воскресенье, 17 июня.
Злоумышленницу задержали правоохранители.
По словам свидетелей происшествия, 24-летняя женщина кричала во время нападения "Аллах Акбар". По факту произошедшего проводится расследование.
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