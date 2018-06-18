Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают рядом с парком "Изумрудный" в Барнауле за 8,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на пятом этаже кирпичного элитного дома клубного типа "Олимп".
"Общая площадь — 196 квадратных метров без учета лоджий, с учетом лоджий 210 квадратных метров", — уточняет автор объявления.
Возможна продажа с одним или двумя парковочными местами, за которые покупателю придется заплатить отдельно.
Комментарии
знакомый дом, на улице ленской, его ещё называют - дом на костях. Самое интересное что он прям в парке построен, который в свою очередь на старом кладбище создан был в соё далёкое время. И что интересно никто до сих пор за это не присел.
зависть, очень вредное чувство. оно пожирает изнутри делая страшным, грубым, иссушает мозг и втыкает в голову иголки...