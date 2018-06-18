Медведь из передвижного цирка-шапито едва не убил своего дрессировщика в селе Ольховка Волгоградской области, сообщает LIFE.
Как отмечается, животное загнали палками на горку, откуда оно неохотно съехало и пошло к выходу, но дрессировщик одёрнул медведя, и после этого зверь накинулся на работника цирка.
Ни мужчина, ни другие сотрудники цирка не пострадали. Будет ли дальше гастролировать цирк, неизвестно, судьба медведя также неясна.
Комментарии
лучше бы на Медведева напал...
Лучше бы порвал этих тварей и всех кто на это посмотреть пришел.