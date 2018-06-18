В Барнауле провалился асфальт на проезжей части у дома №85 по улице Советской Армии возле остановки "улица Матросова", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Я видел, что там под асфальтом было, перед тем как его положили — асфальт, которому черт знает сколько лет. Выводы делаем сами", — пишет один из местных жителей.
Один из участников сообщества также отметил, что такую же ситуацию можно наблюдать на улице Челюскинцев. "Эти дороги сделаны в один год", — отметил он.
Комментарии
Всякое бывает. Думаю быстро устранят дефекты на дороге.
И сразу все забыли о том как хорошо сделаны другие дороги в Барнауле.
Такого быть не должно, а если случилось - то фирма, производившая укладку асфальта, должна по гарантии, не дожидаясь публикация в прессе, этот брак немедленно устранить! А вот почему это не происходит вопрос не только к этим бракоделам, но и к тем кто заключал контракт и к тем, кто надзирает за состоянием дорог...