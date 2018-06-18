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Прошлогодний асфальт начал проваливаться в Барнауле

, ИА "Амител"
Отмечается, что такую же ситуацию можно наблюдать и на других улицах города

В Барнауле провалился асфальт на проезжей части у дома №85 по улице Советской Армии возле остановки "улица Матросова", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Я видел, что там под асфальтом было, перед тем как его положили — асфальт, которому черт знает сколько лет. Выводы делаем сами", — пишет один из местных жителей.

Один из участников сообщества также отметил, что такую же ситуацию можно наблюдать на улице Челюскинцев. "Эти дороги сделаны в один год", — отметил он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.06.2018 08:46
Иришка

Всякое бывает. Думаю быстро устранят дефекты на дороге.

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18.06.2018 08:53
Саня

И сразу все забыли о том как хорошо сделаны другие дороги в Барнауле.

0  0
18.06.2018 09:07
- гость -

Такого быть не должно, а если случилось - то фирма, производившая укладку асфальта, должна по гарантии, не дожидаясь публикация в прессе, этот брак немедленно устранить! А вот почему это не происходит вопрос не только к этим бракоделам, но и к тем кто заключал контракт и к тем, кто надзирает за состоянием дорог...

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