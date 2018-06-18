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Профсоюзы протестом поддержат петицию против повышения пенсионного возраста

, ИА "Амител"
На данный момент петицию против повышения пенсионного возраста подписали 1,3 миллиона россиян

Фото: change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что подача петиции на сайте change.org — это всего лишь один из компонентов кампании профсоюза против повышения пенсионного возраста, пишет РБК.

"По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин", — говорится в тексте петиции. 

"За неделю мы собрали более миллиона подписей. Нами также запущена петиция на "Российской общественной инициативе", которая будет обязательно рассмотрена, после того как наберет более 100 тысяч голосов. Сейчас порядка 70 тысяч уже есть", — сказал Кравченко.

Он добавил, что Конфедерация труда России на следующей неделе перейдет "к более активной фазе" кампании и созданию общественного штаба, который определится с порядком коллективных действий по борьбе с повышением пенсионного возраста по всей России.

"В том числе любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые мы сможем согласовать в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу", — отметил Кравченко.

Он подчеркнул, что в коалицию штаба войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии. "Парламентские политические партии заявили о своем намерении участвовать в кампании — это и ЛПДР, "Справедливая Россия" и КПРФ", — подчеркнул Кравченко.

В субботу, 16 июня, правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении в период с 2019 по 2034 год пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин не смог убедить профсоюзы поддержать повышение пенсионного возраста.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.06.2018 09:13
- гость -

конечно профсоюзы не подерживают правильные решения правительства по улучшению жизни бедных пенсионеров. им хорощшо, а пенсионеры пусть прозябают в бедности

0  0
18.06.2018 09:15
- гость -

во всём Мире подняли возраст выхода на пенсию. пусть народ настраивается жить дольше. и пенсии будут выше

0  0
18.06.2018 09:18
гость

надеетесь, что у вас другая пенсия будет, если вы в официальных комментаторах? ха-ха, надейтесь

0  0
18.06.2018 09:23
гость

Конфедерация труда России на следующей неделе перейдет "к более активной фазе" кампании
-------------------------------

Помогу покрышками и бензином.

0  0
18.06.2018 09:29
- гость -

Как-то все не понятно. Медведев говорит что пенсии будут расти на 1 000 в год, а Голикова говорит на 1000 в месяц, 12 000 в год. Они что договориться между собой не могут.

0  0
18.06.2018 09:30
- гость -

Привязывать возраст выхода на пенсию к средней продолжительности жизни тоже не совсем правильно. Если учитывать 30 летнего алкаша, попавшего в пьяном виде под трамвай или 25-летнего байкера, разбившегося в желании получить вброс адреналина, то на пенсию нужно выходить в 20 лет.Думается что в расчёт должен приниматься "срок дожития" как бы коряво это не звучало. Дальше нужно принять во внимание какой процент от достигших пенсионного возраста реально выходит не пенсию, думаю что небольшой. И тогда будем говорить не о "выходе на пенсию", а о лишении определённой части гарантированной доплаты у людей, достигших определённого возраста.Неприятно, но не смертельно.

0  0
18.06.2018 09:31
- гость -

18.06.2018 09:29 - гость -
Медведев говорит что пенсия (ежемесячная) будет расти на 1000 ежегодно. Соответственно годовая на 12 т в год.

0  0
18.06.2018 09:33
- гость -

Провал бездарей во внутренней и внешней политике привел к снижению поступлений в бюджет, вот и решают поправить свои авантюры за счет беднейших слоев населения. И где тот Путин, обещавший не поднимать пенсионный возраст, или ждет развития событий, чтобы поднять себе рейтинг?!

0  0
18.06.2018 09:43
- гость -

18.06.2018 09:29
- гость -

Если как будет?
Это индексация пенсий в феврале на ничтожный процент, около 0,02%.
Это в размере погрешности. Второй индексации в апреле, как обычно не будет в силу дефицита средств в ПФР.
Не зря же правительство весь год внушает населению, будто инфляция по концу года будет около 2%.
И плевать им что цены на бензин росли каждый день.
Вырастет и тариф на электроэнергию.
А в результате поднимутся цены на всё.
Они уже заврались, один говорит рост на 1тыс. в месяц, другой - в год.
А будет около 0,02% в феврале в размере погрешности.

0  0
18.06.2018 09:47
- гость -

18.06.2018 09:31

- гость -
http://www.amic.ru/news/416553/

0  0
18.06.2018 09:47
- гость -

Г-ка Голикова, богатейшая женщина "работающая" в России.
Ей доставляет великое удовольствие рассуждение об увеличении пенсий пенсионерам на копейки.

0  0
18.06.2018 09:51
- гость -

Ого, сколько желающих в рабочее время комментарии писать! А работать когда???? Что-то в выходные никого не было. Пенсию на халяву хотите? А не выйдет! )))))))

0  0
18.06.2018 09:52
guest365

https://www.pnp.ru/economics/pensii-budut-povyshatsya-na-1-tysyachu-rubley-v-god-soobshhil-medvedev.html

Это официальная газета Госдумы и Совфеда

0  0
18.06.2018 10:04
гость

-гость- 09:51
повар, ты уже задолбал своими высерами

0  0
18.06.2018 10:05
Vanadiy2014

Пенсионный возраст повышать надо. Люди и работоспособны до 65 при условии здорового образа жизни и демографическая структура подталкивает к такому решению. Но. Пока государство тратит деньги на всякую чушь - олимпиады с чемпионатами, сирии с украинами, пропаганду и раздутый впк - до тех пор повышение пенсионного возраста не актуально. Так как высвободившиеся резервы пойдут не на поддержание пенсионной системы.

0  0
18.06.2018 10:19
- гость -

- Регулярно бухаю, каждый день ем жареное и по калориям выше нормы, мало сплю, спорт и физкультура - могила, курю все что может дымить, лечусь только водкой с перчем, ежегодное медобследование для слабаков и т.д....

Иванов Иван Иванович, 23 года.
Мечтает жить вечно!

0  0
18.06.2018 10:24
- гость -

В крае, где идет рост ифарктов, инсультов и онкологии пенсионный возраст нужно понижать.

0  0
18.06.2018 10:28
- гость -

Инфаркты и инсульты - ВВП виноват, на какого бы генсека КПСС повесить испытания на Семипалатинском полигоне... а все в кучу! Так же ВВП виновен!

Иванов Иван Иванович, 23 года.
Мечтает жить вечно!

0  0
18.06.2018 10:31
- гость -

18.06.2018 09:51
- гость -
а наши комменты воскресные ушли в молоко....

0  0
18.06.2018 10:32
- гость -

Протест профсоюзов в Барнауле планирует проводить акцию протеста???
говорите где и когда

0  0
18.06.2018 10:35
- гость -

18.06.2018 10:05
Vanadiy2014
здоровый образ жизни при питании с магазинов , в условии выхлопных газов от машин,
стресса на работе....
как вы это представляете???
вы видели результаты медосмотра хоть одной средней организации?
по результатам дохлики именно мужчины....

0  0
18.06.2018 10:40
- гость -

по результатам дохлики именно мужчины....

нам вообще надо пенсию с 55 устанавливать. может быть повезет и годик посидим на ней

0  0
18.06.2018 10:54
- гость -

1. здоровый образ жизни при питании с магазинов - правильный подход к выбору продуктов и их разнообразию. При чем разнообразие и есть ключевой фактор, что бы не было накопление определенного канцерогена в больших количествах.
2. в условии выхлопных газов от машин - окна выходят на Ленина, уже 3 года как установил приточную вентиляцию с угольным фильтром. Да появились дополнительные расходы... 30-35 руб. в месяц электроэнергия и 2*400 сдвоенный угольный фильтр.
3. стресса на работе - если на работе постоянный стресс и работа такая гадкая, а зарплата такая маленькая, а Вы такой ... превосходный и востребованный специалист - менять работу, возможно флансинг.
4. видели результаты медосмотра хоть одной средней организации - видел. мне 43, оказался крепче молодых в организации. Может быть гены - отец никогда не курил и выпивает за весь праздник одну стопку. И родители, не взираю на возраст продолжают вести активный образ жизни. Может питаюсь с самоограничением и физкультурой занимаюсь.... А на работе я побольше молодых приходится работать, они то не понимают, как делать, то со вчерашнего бодуна болеют.
и т.д.

0  0
18.06.2018 10:55
- гость -

18.06.2018 10:28
- гость -

Тем более, что в больницах и слушать не хотят "семипалатинцев".
Положили на них с прибором.
Только свои узко корыстные интересы, людей в белых халатах.

0  0
18.06.2018 10:56
- гость -

флансинг - фрилансинг

0  0
18.06.2018 10:56
- гость -

18.06.2018 10:40
- гость -
нет 55 для вас рановато, с детьми и внуками вы сидеть не будете
оставить все как есть нужно было
но так как НПФ профукали наши пенсии, то компенсировать будут народом а не виновными

0  0
18.06.2018 11:02
- гость -

18.06.2018 10:54
- гость -
и? я не понял
вы это написали как быть здоровым, чтобы работать до 65 лет и не жужжать?

0  0
18.06.2018 11:03
- гость -

18.06.2018 10:54
- гость -
вам бы родить пару детишек и после этого посмотрели бы мы на ваше здоровье

0  0
18.06.2018 11:08
Василий

У Медведева шило в одном месте не дает покоя. Россия имеет преимущества перед другими государствами как раз в том, что наши люди с нищенской пенсией имеют преимущество хотя бы в возрасте выхода на пенсию.За это идут на бвррикады в развитых странах капитала, но добиться поворота назад им просто не суждено. А у нас рушат последнюю цитадель надежды жителей страны . Алтай захлестнула пандемия ОНКОЗАБОЛЕВНИЙ,Мои сверстники в 60-65 лет в лучшем случае живут вырезанными органами, но в большинстве своем уже в сырой земле. В 1941 году нацию изводили фашисты, а то, что не смогли сгубить до конца народ- доделывает Семипалатинский полигон, Припять, Нация неизлечимо больна, и к обозначенному правительством возрасту доживут не более 30 процентов россиян.И второе. Пенсии россиян и немце- это и то же? Просто издевательство. Народу надо возвысить голос в свою защиту

0  0
18.06.2018 11:12
Vanadiy2014

18.06.2018 10:35
- гость -


Гость от 10:54 раскрыл тему, даже не знаю чего добавить. Питаться с магазинов очень даже можно. Вопрос чем - пивой, газировкой, чипсами и дошираком или всё же чем-то путним. Выхлопные газы? Не селиться в домах, прилегающим к магистралям и домов рядом с ними со временем не станет. Наследственные проблемы со здоровьем? Не рожать детей, имея плохие гены. Вредные условия на работе? Не устраиваться на такие работы и со временем вредных работ не станет. Всё решаемо!

0  0
18.06.2018 11:15
- гость -

18.06.2018 11:12
Vanadiy2014

со временем?
со временем останутся только азиаты и негры, а остальные вымрут...
если не станут киборгами
здоровье не то, проблемы наследственности....)

0  0
18.06.2018 11:19
- гость -


18.06.2018 10:54
- гость -
и? я не понял
вы это написали как быть здоровым, чтобы работать до 65 лет и не жужжать?

Нет. Я бы с удовольствием уже ушел на пенсию..
Но я здраво могу рассуждать... У меня один ребенок, т.е. его пенсионные отчисления должны делиться на меня и его мать, при той сумме которую он бы сейчас отчислял (если бы работал.. ему только 12 лет) он бы нас прокормил 3-4 года за полные его трудовой стаж. Вывод - мне работать необходимо дольше - всн вполне логично.
Не устраивает только одно - размер моей пенсии и пенсии того, кто почти не работал будет не сильно отличаться.

0  0
18.06.2018 11:21
Vanadiy2014

18.06.2018 11:15
- гость -

Да, со временем. Пенсионная система - вообще долгая игра и счёт идёт как раз поколениями. И вот, от поколения к поколению, сменится население, формат занятости, особенности градоустройства. Но только в том случае, если люди будут вести себя осознанно. А нет так - "буду бухать и укуриваться, всё равно ведь еда с магазинов не очень".

0  0
18.06.2018 11:22
- гость -

18.06.2018 11:03
- гость -
Я здраво взвесил свои возможности и среднюю продолжительность жизни и т.д. и с супругой решил, что одного ребенка достаточно. Как сказал ВВП, рожать нужно в меру своих возможностей (примерно так)

0  0
18.06.2018 11:27
- гость -

18.06.2018 10:04
гость

ТыкайТЕ кому другому. Да и "интеллект" свой вам лучше на людях не показывать)))))

0  0
18.06.2018 11:30
- гость -

Сказки венского леса.

0  0
18.06.2018 11:41
- гость -

18.06.2018 11:12
Vanadiy2014

Извините, но такого больного на голову человека как Вы, ещё надо поискать!
Много букв печатаете, скажите уже в корень - человек по своей сути существо затратное, а если оно еще и больное или инвалид, то таких надо сразу на рудники, что бы обществу не мешали.
Я все за Вас сказал, больше попробуйте не выс*рать......

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