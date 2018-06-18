В воскресенье, 17 июня, на волю выпустили стаю лебедей, которых ранее — перемазанных в отработке масличного производства — привезли в Барнаул из Павловского района Алтайского края, сообщается в интернет-сообществе "Барнаул22".
Напомним, на минувшей неделе сообщалось, что рядом с Павловском нашли стаю лебедей, измазанных мазутом. Несколько птиц доставили в приют, где их начали отмывать от нефтепродуктов. Также сообщалось, что один лебедь погиб. Кроме этого, волонтерам удалось поймать не всех птиц, поэтому некоторым грозит серьезная опасность.
Врачи, орнитологи, волонтеры и просто жители города помогали спасать птиц — мыли, поили абсорбирующими веществами, кормили и ухаживали. После реабилитации лебеди окрепли, и настала пора выпускать их на волю.
Орнитологи подыскали наиболее оптимальное и безопасное место — Кислухинский заказник. Это далеко и спокойно, а также есть большое чистое озеро и естественная жизненная среда.
Окольцованы лебеди были по международному стандарту — двумя кольцами, пластиковым с номером и железным.
Комментарии
Какие прекрасные добрые люди! Может быть их поступок заставит задуматься тех, кто сотворил это загрязнение.