Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы

Вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что правительство планирует отказаться от "балльной" пенсионной системы, которая действует в России с 2015 года.
"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", — сказала Голикова, отвечая на вопрос Соловьева, планируется ли уход от "балльной" системы.
Она напомнила, что с учетом новых изменений в пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.
"Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", — пояснила Голикова.
Она также сообщила, что сейчас ведется работа над проектом закона о накопительной части пенсии.
"Предполагаем, что, возможно, осенью мы его представим на общественное обсуждение", — прокомментировала Голикова предварительные сроки рассмотрения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
"И тогда это может быть второй частью пенсии. Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы, не обязательный", — добавила Голикова.
Комментарии
Она также сообщила, что сейчас ведется работа над проектом закона о накопительной части пенсии.
то-есть со старой уже накопленной и замороженной накопительной частью пенсии можно уже попрощаться ))
В покер с правительством играть не садись: правила меняют по ходу игры и все под себя.
Одну накопительную они уже украли, теперь другую накопительную делают, да еще и баллы свои отменяют. Стабильность ., за десять лет кучу денег на "пенсионную реформу" перевели и все кому-то денег мало...
А как продвигали балльную систему. Промывали мозги - копите баллы, зарабатывайте баллы, а то пенсии не будет. Людям публично всем напоказ отказывали в пенсии (с общественным порицанием). А оказывается все это фуфло и все опять было не то и все это было неправильно. Продолжаем издеваться над людьми и ставить опыты.
Можно быть уверенным только в одном - население это проглотит и особо протестовать не будет...
пять тузов в одной колоде... и все пиковые... где поставить подпись, чтобы разогнали всех дармоедов?
население это проглотит и особо протестовать не будет...
тем более "любовь к футболу объединяет нас в одну команду" )))
- гость -
Можно быть уверенным только в одном - население это проглотит и особо протестовать не будет...
- Как-бы многие давно забили на эти пензию, государство доверие уже давно потеряло, кто как может копит на старость. После подьема пенсионного возраста думаю про пенсию народ вообще это слово даже вспоминать не будет.
После подьема пенсионного возраста думаю про пенсию народ вообще это слово даже вспоминать не будет.
но государство о 22% с начисленной зарплаты не забудет )))
Ныне пенсия - это такой был принудительный договор с государством. Чего нам сообщало государство? «Я вам не доверяю, вы не рачительны, будете старыми и немощными, не сможете работать, начнете по помойкам шляться, портить мне вид. Поэтому я насильно беру каждый месяц у вас деньги. Не, не на совсем. Когда вы доживете до 55/60, я, государство, эти деньги вам начну порциями возвращать. И буду вам платить эти деньги даже в том случае, если ваши собственные отчисления уже закончатся. Но если вы помрете раньше срока, то все ваши деньги сгорают - пуф!»
А теперь вам говорят, что договор изменился. Сроки отодвинуты. То есть, шансов получить ваши (ваши!) деньги обратно у вас резко уменьшились.
Иными словами, это банальный кидок. Мошенничество. Когда у вас сгорает вклад в банке, вы же понимаете, что произошло? Почему тут идёт речь о каком-то возрасте? Причем тут возраст вообще? Вам что, раньше закон запрещал работать после пятидесяти пяти? Зельдину закон после 90-та запрещал в театре служить? С другой стороны, если вы сегодня пару миллионов в баксах выиграете в лотерею, а вам двадцать, то можете больше и не работать. Пенсия уже наступила.
Наше государство нас взяло и просто кинуло. Всё. В этом суть происходящего...(c)
18.06.2018 10:05
- гость -
естественно потому что у депутатов и чиновников пенсия от 55 до 75 % от зарплаты, а все знают какие у них зарплаты....
пенсия должна быть у всех одинаковая, хочешь больше, откладывай сам. Чиновники, вояки, судьи мало того что получают огромную зар.плату так и потом такую же пенсию
Эти граждАне, Голикова со своим мужем Шуваловым, очень богатые экземпляры.
И ей прикольно рассуждать о нищих пенсионерах.
размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка
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Больше всех получать пенсию те, у кого зарплата запредельная, кто себе бонусы и премии за счет бюджета начисляет. Рядовые бюджетники и работники сферы малого бизнеса, у которых маленькие зарплаты, будут минимальную пенсию получать.