Пентагон опроверг нанесение коалицией удара по Сирии

Пентагон опроверг сообщения об ударе ВВС США и коалиции по позициям правительственной армии Сирии в районе Аль-Букемаль, сообщает РИА Новости.
"Это не удар США или коалиции", — заявил представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.
Ранее сирийское национальное агентство Sana сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие.
С начала 2018 года десятки сирийцев погибли и получили ранения во время налетов авиации США и их союзников. Правительство Сирии неоднократно обращалось в Совет Безопасности ООН с требованием осудить авиаудары коалиции, в результате которых гибнет мирное население.
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