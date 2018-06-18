Вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье, 17 июня, заявила, что для пенсионных накоплений россиян в ходе реформы создадут новую инфраструктуру.
"Что-то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды", — отметила Голикова.
Она также заявила, что правительство будет бороться с работодателями, отказывающими возрастным соискателям или пытающимися уволить работника перед выходом на пенсию.
"Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции", — добавила Голикова.
16 июня правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста на рассмотрение в Госдуму. Ранее Голикова сообщала, что средняя прибавка к пенсии после изменения пенсионного возраста составит одну тысячу рублей в месяц.
Комментарии
"Ранее Голикова сообщала, что средняя прибавка к пенсии после изменения пенсионного возраста составит одну тысячу рублей в месяц. "
Разберитесь наконец то, в месяц или в год.
Или в 10 лет.
Кручу, верчу, разобраться в бреднях хочу.
интересно как именно они собираются бороться с работодателями, отказывающими возрастным соискателям ? Работодатель просто скажет мы взяли другого потому как он нам лучше подошел.
Очередной эксперимент над лохами.
а замороженую страховую часть куда дели?
Правительство себя дискредитировало окончательно. Открытый обман населения с накопительной частью пенсии. Невнятное бормотание по поводу необходимости повышения пенсионного возраста.
Глупее бабы не встречал)