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Стоянку автомобилей в ночное время запретят на участке улицы Антона Петрова в Барнауле в районе здания №247, сообщает городская администрация.
18 июня здесь установят соответствующие дорожные знаки. "На участке до остановки общественного транспорта "Школа" запретят стоянку транспорта с 23:00 до 07:00", — указывают в мэрии.
Данная мера необходима для обеспечения беспрепятственной санитарной уборки дороги.
Комментарии
Лучше бы на всех улицах и круглосуточно. Нечего хранить машины на проезжей части.
Ну и будут оставлять со стороны Сигмы делов - то
Понапокупают кредитного металлолома и бросают где ни попадя.