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Понедельник

Для увлекающихся фотосъемкой в Барнауле пройдет бесплатный практический семинар по коммерческому репортажу. Занятие проведет Евгения Уварова. Участвовать могут как профессионалы, так и новички. Здесь расскажут, как фотографировать объекты и людей в самых сложных погодных и световых условиях, как бороться с мифом под названием нефотогеничность и как за небольшие деньги собрать высококачественную мобильную фотостудию, которую можно буквально всегда носить с собой.

Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до 21:00, пройдет оно в фотостудии RaevskihStudio (Кулагина, 18). Подробнее в группе семинара.

Вторник

В 18:30 инструментальная капелла "КамерАнс" порадует своего слушателя новой программой "В объятьях танго". Концерт пройдет в филармонии, а в его программу войдут произведения Карлоса Гарделя, Якоба Гаде и Астора Пьяццоллы.

В "Галактике" в 19:00 можно будет посмотреть постановку Королевского Национального театра Великобритании. Это фильм-спектакль "TheatreHD: Загадочное ночное убийство собаки". Демонстрироваться он будет на английском языке с русскими субтитрами.

В это же время теАRTральная площадка "Спичка" будет ждать любителей театра на премьерном спектакле по роману Генриха Бёлля "Глазами клоуна". Зрителей ждет цирковая монодрама, автором и исполнителем которой стал барнаульский артист Алексей Хорьков.

"Это совершенно новый вид моноспектакля, в то время как на сцене находится один герой, зритель знакомится со всеми остальными персонажами," — объясняют в "Спичке".

Среда

20 июня можно будет проверить свой интеллект на игре "60 секунд" — отдыхай с умом!". Участников разделят на команды, которым предстоит отвечать на вопросы ведущего. Мероприятие пройдет в клубе "Опера", а начнется в 19:00.

Четверг

В концертном зале "Сибирь" в 18:30 начнется программа "Песни, согревающие сердца". На сцену выйдут солисты Омской филармонии – Анна Шинкова и группа "Премьер", которые были в числе участников культурной программы Олимпиады Сочи — 2014 и фестиваля российского искусства в Каннах.

Любителям рок-музыки стоит сходить на концерт, посвященный дню рождения Виктора Цоя. В этот вечер в Harat’s Pub выступят New Zero, "Невесомость", QuatreFo'l и Максим Кретов. Сбор гостей в 19:00.

Пятница

В этот день откроется Литературный фестиваль Роберта Рождественского. В честь этого события в 18:30 на площади у театра драмы выступят актеры театра и кино Максим Аверин, Анна Якунина, Владислав Косарев и Симфонический оркестр ГФАК. В программе, которая получила название "В каждой песне я вновь оживу", прозвучат самые известные песни на стихи Рождественского — "Благодарю тебя", "Баллада о красках", "Ноктюрн", "Эхо любви", "От зари до зари", "Зимняя любовь", "Свадьба".

Почетными гостями фестиваля станут Екатерина Рождественская и поэт Виктор Кирюшин.

Кроме того, в пятницу в 20:00 на сцене теАRТральной площадки "СПИЧКА" начнется "Чтиво17А". Это мероприятие традиционно собирает барнаульских авторов и любителей поэзии.