Фото: sandreyo.livejournal.com/
Пассажирский самолет Superjet 100 совершил аварийную посадку в барнаульском аэропорту утром 18 июня — у воздушного судна отказал двигатель, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве нашему изданию уточнили, что на борту находился 91 пассажир, из них пятеро детей.
Информация об аварийной посадке поступила в 07:40 по местному времени. Известно, что самолет следовал транзитным маршрутом "Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург" (рейс IO-225).
"Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолета, размещены в здании аэропорта. Оказывается психологическая помощь", — добавляют в МЧС.
В связи с произошедшим привлекались аварийно-спасательные формирования аэропорта в количестве 15 человек и четырех единиц техники.
От МЧС привлекались пять человек и две единицы техники.
Комментарии
новые самолеты, а уже разваливаются...
18.06.2018 11:00
- гость -
Да ну? А у вас машина никогда не глохла?