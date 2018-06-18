Национальный татарский праздник Сабантуй отметили на Алтае в 25-й раз. Впервые его проводили в предгорье, на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Интересно, что помимо насыщенной культурной программы на празднике была запланирована встреча глав трех регионов: врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и председателя правительства Республики Алтай Александра Бердникова.
Как прошел праздник Сабантуй в Алтайском крае, смотрите в репортаже Amic.ru.
Комментарии
Хорошо что Сабантуй, а не шабат.