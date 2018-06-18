Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, инициатива направлена в Минфин, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
Сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не превышает тысячу евро, а вес — 31 килограмм. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30%, но не менее четырех евро за один килограмм.
Отмечается, что предложенная ФТС мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год.
Ранее "Почта России" попросила кабмин перенести снижение беспошлинного порога для посылок из иностранных интернет-магазинов на 2021 год. Текущий план предусматривает снижение беспошлинного порога ввоза с тысячи евро до 500 в месяц с 1 июля и до 200 — с 1 января 2019 года.
Руководство "Почты России" указало на то, что доходы организации от интернет-торговли по итогам прошлого года составили 48 миллиардов рублей, а если снижать выручку от посылок из интернет-магазинов, то доходы могут снизиться.
Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. Минфин предлагал 500 евро уже с июля этого года, правительство идею пока не одобрило.
Комментарии
Хватит уже заниматься поборами, все правительство с министерствами в топку.
Требуется заставить правительство отчитываться перед народом на какие цели и сколько тратится государственный бюджет!
тогда пусть сделают и за провоз на самолёте пошлину на всё не как щас 10000$ бес пошлины пусть упыри тоже платят основном они на затарки забугор летают
сократить зарплаты правительства,таможенников в частности, до 15 тысяч - это еще больше дохода принесет
и с какого хрена 30%, давайте сразу 500% чё мелочится то!
Люди за бугром покупают наверно от того, что тут купить денег нет дорого или вообще этого нигде не продают. Наворачиваете 30ку значит делайте чтобы тут купить было конкурентнее - не можете валите нахрен тогда со своими загребущими лапами от интернет покупок зарубежом!!!!!
"Когда я ем, то глух и нем" "Чаще прожевывая пищу - ты помагаешь обществу" "Аппетит приходит во время еды"
Жалко Задорнова не хватает, он сейчас не про американцев говорил ТУПЫЕ, а про наших министров. Амбициозные планы - на свалку , реальные программы нужны, людей беднее с каждым днем делает нагрузка от нашего правительства. Сократить расходы на госаппарат, в т.ч. и Госдуму,снизить на 10% и заморозить цены на нефть, газ, уголь, электроэнергию , ЖКХ минимум на три года, национализировать обратно народное достояние. Прогрессивная шкала налогов, контроль за выводом капитала за рубеж и т.д. и т.п. Коротко , РАБОТАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НАДО , задолбали уже . Не могут работать - на свалку, не может президент нормальную работающую команду в правительстве набрать , не нужен такой президент. Хватит на Сирию и Украину смотреть , поверните свои лица на Россию, здесь помощь нужна , а не там.
Молодцы! Стараются сделать жизнь россиян лучше. Наказ дан, планы самые дерзкие. Жизнь у россиян резко должна улучшиться, правда у ограниченного числа россиян.
Сколько бюджетных денег на счетах в зарубежных банках? Пусть правительство ответит.