Российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC, проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором 6 октября, пишут "Известия" со ссылкой на отца россиянина.
"Сейчас нежелательно утверждать об этом, но переговоры близки к завершению", — сказал отец бойца.
Напомним, в ночь на 8 апреля Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона организации. На счету 29-летнего спортсмена 26 побед, из них 16 — досрочно. В настоящий момент россиянин возглавляет рейтинг UFC в легком весе.
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