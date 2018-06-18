Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ольга Баталина заявила, что пенсионная реформа станет самым масштабным изменением в стране за 15 лет, пишет "Парламентская газета".
16 июня кабмин внес на рассмотрение палаты законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста. Для мужчин его предлагается установить на уровне 65 лет к 2028 году, для женщин — 63 лет к 2034 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев во время рассмотрения поправок в правительстве отметил, что "эти изменения назрели и необходимы, без них мы не можем двигаться вперед".
Баталина подчеркнула, что депутаты во время обсуждения законопроекта о пенсионной реформе постараются ответить на самые сложные вопросы — об индексации выплат работающим пенсионерам, будущем накопительной пенсии и гарантиях для пожилых на рынке труда.
Она отметила, что, поскольку пенсионная реформа станет самым масштабным изменением в стране за 15 лет, "решение должно приниматься максимально взвешенно". В связи с этим законопроект перед первым чтением будет направлен для обсуждения в регионы.
"Потребуется серьезно изменить отношение работодателей к пожилым работникам, активнее внедрять систему непрерывного образования. Вот это должно быть предметом самого серьезного обсуждения при рассмотрении законопроекта о пенсионной реформе", — подчеркнула Баталина.
Необходимо будет и ответить на вопрос о возможности индексации пенсий работающим пенсионерам, льгот сельским жителям.
"Также будет необходимо искать ответы на вопросы о будущей накопительной пенсии. Ежегодная заморозка накопительной части не ставит точку в этой теме", — отметила депутат.
Баталина заверила, что в первую очередь депутаты будут обсуждать вопросы гарантий для пожилых людей на рынке труда: "Это самый серьезный вызов. Есть вопросы по военным пенсионерам, срокам выхода на досрочную пенсию сотрудников бюджетной сферы. Вопросов очень много, но их необходимо решать".
Комментарии
пенсионная реформа станет самым масштабным изменением в стране за 15 лет
ага, так крупномасштабно население рф давненько гос-во не кидало...
Вот депутатов во главе с Премьер-министром, заставить поработать в поле, на фермах, за станком и т.д., а потом спросить по поводу пенсионного возраста! У членов правительства максимум от их работы - геморрой и мозоль на языке...
Тогда надо заставить работодателей хоронить своих работников не достигших пенсионного возраста БЕСПЛАТНО - т.е. за счёт работодателя. Хоронить по человечески, не за дёшево и обязательно с музыкой - с похоронным маршем, чтобы все слышали, что хоронят мученика, так и не достигшего пенсионного возраста. Не вкусившего радостей пенсии. А радостей много - не платить один из налогов - или за квартиру, или за машину. Только тем кто выберет не платить налог за машину, (если у неё более 100 л.с.), то надо будет её продать и купить жигули с мотором менее 100 л.с. Вот тогда Вас освободят от оплаты налога за машину. А уж за квартиру Вы будьте любезны налог заплатите. Осенью увидите какой будет налог за жильё - правительство и здесь о Вас позаботилось кадастровую стоимость сравняли с рыночной.
А вообще надо крепко подумать, а стоит ли торопиться на пенсию? Может всё таки почётно с маршем?
"В проекте закона увеличения пенсионного возраста предусмотрено, что сотрудникам ФСБ , ФСО , МВД, МЧС и другим спецслужбам, выход на пенсию сохранят на прежнем уровне - 45 лет..."
а бедному трактористу или доярке, да и любому, работающему физически, не доработать до 65 лет, почему то эти профессии совсем не рассматриваются, как будто их нет. Может в правительстве считают, что булки растут на деревьях?
18.06.2018 14:07
гость-пенсионер
очень может быть, забота о трудягах далека от их сознания.