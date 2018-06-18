Фото: sandreyo.livejournal.com
Подробности аварийной посадки пассажирского самолета Superjet 100 утром 18 июня в барнаульском аэропорту сообщил порталу Amic.ru информированный источник.
По словам собеседника нашего издания, инцидент обошелся без пострадавших. "Пассажиры даже не знали, что это аварийная посадка. Посадка проведена на одном двигателе. Двигатель отказал", — отметил источник.
Напомним, что данные об аварийной посадке самолета поступили в 07:40 по местному времени. В ГУ МЧС по Алтайскому краю ранее сообщали, что на борту Superjet 100, следовавшего транзитным маршрутом "Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург", находился 91 пассажир, включая пятерых детей.
Все пассажиры, находившиеся в самолете, после приземления были размещены в здании аэропорта.
В барнаульском аэропорту от комментариев относительно случившегося воздержались, отметив, что в данном случае следует обращаться в авиакомпанию "ИрАэро".
Комментарии
Высший пилотаж! А говорят нет истинных профессионалов. Молодцы летчики!
Пассажиры настолько глупые, что не поняли, что один двигатель не работает и у самолета крен на одно крыло? Зачем такие сказки рассказать?
Зачем крен то? Он парируется. И пассажиры действительно могли и не заметить. Разве что чье-то чуткое ухо могло уловить звук отключения движка....
Современные самолеты могут продолжить даже взлет, при отказе одного из двух.
18.06.2018 11:06
- гость -
А зачем сказки сочинять, горе-эксперт? )))))
18.06.2018 11:12
Kimi
И взлет, и полет.