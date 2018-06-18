Аналитики агентства "Автостат" подсчитали, что доля отечественных марок в российском автопарке составляет 39%.
Отмечается, что в России числится более 42 миллионов автомобилей. Из них 25,8 миллиона единиц (61%) собраны на российской территории — 16,5 миллионов единиц (39% от общего числа автомобилей) составляют отечественные марки, а остальные 9,3 миллиона (22%) — иномарки российской сборки.
По данным агентства, в России находится 6,8 миллиона машин (16,1%), экспортированных из Японии. Вдвое меньше прибывших из Германии автомобилей — 3,5 миллиона штук (8,2%). Собранных в Южной Корее автомобилей — 1,2 миллиона единиц (2,7%), британской сборки — 1,1 миллиона (2,5%).
Помимо этого, в российском автопарке зарегистрированы авто, выпущенные в Узбекистане (749 тысяч штук), во Франции (725 тысяч штук), на Украине (473 тысячи штук), в США (432 тысячи штук) и Чехии (429 тысяч штук).
Комментарии
А если убрать от этой циры то что произведено еще при ссср, то сколько оствнется?