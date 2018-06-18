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Пассажиры самолета Superjet 100, совершившего аварийную посадку утром 18 июня в аэропорту Барнаула, отправятся к месту назначения резервным бортом.
Об этом порталу Amic.ru сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.
"Авиакомпания нам неподнадзорна, поэтому мы контролируем соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, чтобы они были обеспечены всем необходимым и отправлены к месту назначения. По данной авиакомпании ожидается резервный борт", — отметила собеседница.
Напомним, что инцидент произошел на борту самолета авиакомпании "ИрАэро". Надзор за ней осуществляет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что самолет Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула утром 18 июня. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, у самолета отказал один из двигателей.
В результате инцидента никто не пострадал.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что всего на борту находилось 90 человек — 85 пассажиров и пятеро членов экипажа. Ранее, напомним, сообщалось о 91 пассажире.
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