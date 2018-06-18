Первая площадка предварительного внутрипартийного голосования "Единой России" прошла в субботу, 16 июня, в Благовещенском районе. До района, находящегося в 300 километрах от Барнаула, доехали четыре из пяти кандидатов: врио губернатора Виктор Томенко, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров. Не было только депутата Госдумы Виктора Зобнева. Впрочем, по условиям праймериз кандидат может присутствовать не на всех площадках. Вместе с 300 членами и сторонниками партии из Каменского, Славгородского, Ключевского, Родинского, Завьяловского и других районов выступления кандидатов послушал корреспондент портала Amic.ru.

Перед выборами в Госдуму в 2016 году на каждой площадке была своя тема — промышленность, социалка. В 2018 году никаких тем не было. Видимо, для упрощения задачи для кандидатов, которым на праймериз пришлось собраться совершенно неожиданно. Напомним, что только в конце мая стало известно о проведении досрочных выборов губернатора после ухода с поста Александра Карлина.

Каждый кандидат в кандидаты говорил, о чем хотел. Точнее, о том, в чем разбирался. Любопытно, что тайминг выступления соблюли не все. Павел Нестеров и Сергей Серов выступали около 15 минут, Татьяна Ильюченко – менее 10 минут. Примерно столько времени им и отводилось на выступления. Виктор Томенко говорил 50 минут. Никто во время этой речи его не останавливал. Впрочем, и сами праймериз были организованы исключительно для его легитимного выдвижения. По уставу партии предварительное голосование в данном случае обязательно. Голосовать за кандидатов будут делегаты конференции, то есть члены и сторонники партии. Так что качество подготовки остальных кандидатов не играет никакой роли, как и имена самих кандидатов.

Фото: Александра Черданцева

Очевидный фаворит не только праймериз, но и выборов, Виктор Томенко сначала рассказал о себе, что родился и вырос "коренной сибиряк" в Норильске, там же начал работать, там же в 33 года стал руководить предприятием в 75 тысяч человек. Это на всю жизнь дало ему осознание важности огромной ответственности.

"Мое кредо — системность, глубокий анализ и понимание природы вещей, реализация на этой основе шагов по улучшению жизни. "Семь раз отмерь — один раз отрежь" характеризует мои взгляды при решении сложных вопросов", — заявил он полному залу единороссов и сторонников партии.

Томенко сказал, что экономика Алтайского края, конечно, значительно отличается от Красноярского края. Но у него нет времени заниматься анализом, надо работать. Своими главными задачами на посту видит рост заработной платы, привлечение инвестиций в промышленность, системное продвижение АПК.

"Время простых решений ушло в прошлое, надо искать неординарные подходы (…) Вы мне поверьте, я люблю много работать", — сказал Томенко.

Кстати, в этот же день он встречался с педагогами и учениками сельской школы, сотрудниками больницы, работниками промышленного предприятия, редакторами газет близлежащих районов. Всем он рассказывал о себе и всех призывал задавать вопросы и предлагать идеи. Все самое насущное он соберет в свою предвыборную программу.

Фото: Александра Черданцева

Павел Нестеров говорил о бизнесе. Например, что некоторые муниципальные власти не то что не помогают мелкому и среднему бизнесу на местах, но даже иногда открыто советуют бизнес не открывать. Говорил о проблеме теневой экономики в регионе, высоких тарифах, а также о том, что надо поддерживать экспортеров, самозанятость и заниматься ростом доходов и повышением качества жизни. В конкретику он не вдавался.

Сергей Серов, который уже многие годы представляет в АКЗС аграрный сектор, является главой соответствующего комитета и зампредом парламента, говорил, разумеется, о сельском хозяйстве. И говорил, как всегда, эмоционально. В его речи было и об успехах отрасли, и о ее проблемах. Он предложил увеличивать объем выделения средств из краевого и федерального бюджетов, в частности, на поддержку животноводства, увеличение дотаций на молоко. А также предложил создавать сельхозкооперативы и ускорить темпы газификации.

Татьяна Ильюченко, занимающая пост главы комитета АКЗС по социальной политике, сказала о необходимости улучшения благосостояния граждан.

Уже на этой неделе площадки для праймериз будут работать в Бийске, Рубцовске, на следующей — в Барнауле. Имя кандидата от партии станет известно 28 июня. Но все мы его, конечно, уже знаем.

Напомним, что выборы главы региона состоятся в воскресенье, 9 сентября. Выдвигать кандидатов могут только партии.