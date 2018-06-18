Масштабный ремонт дорог ведется в городе Новоалтайске в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году на приведение в порядок восьми участков улиц города-спутника Барнаула из разных бюджетов будет направлено более 110 миллионов рублей.

"Радость пришла"

Ремонт на улице Шукшина (участок от ул. Южсиба до ул. 40 лет Победы) успели завершить непосредственно в День России — 12 июня. Обустроены и специальные транспортные карманы для остановки автобусов и маршрутных такси. В ближайшее время здесь установят остановочные павильоны.

Сегодня дорожники работают на улицах Деповская (участок от ул. Деповской, 22 до ул. Высоковольтной и от ул. Высоковольтной до ул. Белоярской, 288), Прудская (участок от ул. Прудской, 2 до ул. Космонавтов), Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда) и Промплощадка. Это, пожалуй, самые проблемные участки в городе. И автомобилисты не просто мирятся с пылью, шумом и вынужденными объездами, а радуются начавшимся работам.

"Наконец-то ремонтировать начали. Ездить по Деповской в последнее время было уже просто невозможно. Так что потерпим. Да и не терпение это, а радость к нам пришла, что дороги уже делают", — говорит таксист Алексей.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В ближайший месяц начнутся работы еще на трех улицах: Анатолия (от ул. Анатолия, 29 до ул. Высоковольтной), Октябренок (от ул. Коммунистической до дороги на ул. Военстроя), Переездная (от трассы М-52 до железнодорожного переезда до ул. Ударника).

По словам подрядчика — директора государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Восточное дорожно-строительное управление" Сергея Сивца, по контракту ремонт должен быть завершен до 31 сентября, однако все работы ведутся с опережением графика и будут закончены раньше срока.

"На сегодняшний день выполнено уже 40% от всего плана. Мы работаем с опережением графика и хотим в сентябре закончить все работы, чтобы было удобнее и комфортно для автомобилистов", — отметил Сергей Сивец.

Станет безопаснее

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В проект "Безопасные и качественные дороги" Новоалтайск попал впервые. В 2017 году программу на себе опробовал Барнаул. Качество дорог порадовало автомобилистов. И в этом году с инициативой о включении Новоалтайска в БКД выступила местная администрация.

Напомним, проект "Безопасные и качественные дороги" предусматривает возможность за счет федеральных, краевых и муниципальных средств отремонтировать основные улицы города. На карте "Убитых дорог", составленной Общероссийским народным фронтом, в Новоалтайске насчитывается 29 разбитых участков общей протяженностью около 20 километров, и решить проблему ухабов и ям своими силами городу вряд ли удастся.

"Мы выступили с предложением перед Росавтодором. Там рассмотрели нашу заявку с учетом обращений граждан, которые поступали на официальный сайт БКД. Тем самым нам удалось включить этот город в программу. Мы существенно улучшим состояние дорог в Новоалтайске", — отметил специалист Минстройтранса Алтайского края Евгений Строганов.

В городе также появится камера фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и новые дорожные знаки. Предполагается, что все эти меры позволят сократить количество мест концентрации ДТП в два раза по отношению к 2016 году.

Жесткий контроль

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

За ремонтом строго следят и жители города, и представители народного фронта: "Мы понимаем, что объемы здесь меньше, чем в Барнауле. В Новоалтайске большое количество муниципальных дорог. Сейчас же мы видим, что в условиях ограниченного бюджета в основном уделяется внимание магистральным улицам, по которым проходит основной городской транспорт. Здесь проходят основные потоки автомобилей. В Новоалтайске мы наблюдаем четкий контроль со стороны общественности за ходом всех работ. Не видим серьезных отклонений. Надеемся, чтобы не помешала дождливая погода, учитывая напряженный график для подрядчиков", — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Отметим, что в 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 участка улиц Барнаула, 8 улиц в Новоалтайске и пять региональных трасс. Всего более 118 километров. На эти работы из бюджетов всех уровней будет направлено более 1,6 миллиарда рублей.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Справка: В 2017 году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле отремонтировали 33 улицы и один мост. Общая протяженность составила более 60 километров. На реализацию проекта на территории столицы Алтайского края в 2017 году было направлено 865 млн рублей. В результате доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 36% до почти 44%. Количество мест концентрации ДТП снизилось на 30 %.

По качеству ремонта дорог в рамках программы БКД Барнаульская агломерация входит в пятерку лучших в России. К 2025 году стоит задача привести в нормативное состояние 85% дорог агломерации и в два раза сократить число мест концентрации ДТП.