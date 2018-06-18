Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200 человек, подтверждается гибель трех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
По данным телеканала, погибшими считаются три человека, в том числе девятилетняя девочка, в городе Такацуки.
Травмы разной степени получили жители четырех префектур, в том числе Осаке и Киото.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром 18 июня. Сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе. Данных о российских гражданах, которые могли пострадать от землетрясения, пока не поступало.
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