Фото: politring.com
Штормовое предупреждение объявлено на территории Алтайского края в связи с аномальной жарой.
"В Алтайском крае в период с 18 по 22 июня по югу ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше", — информирует региональный Гидрометцентр.
Жителям и гостям нашего региона необходимо не забывать о мерах предосторожности, избегать длительного нахождения на солнце и не допускать обезвоживания организма.
Комментарии
Амик, пожалуйста напишите о нормативно-правовой базе и том, что говорит законодательство о работе и работниках во время жаркой погоды: сколько работать, условия, на сколько может быть сокращен рабочий день и т.п.
И когда +30 у нас стало аномальным?