Выдра из зоопарка предсказала победу сборной России в матче с Египтом

Выдра-оракул Гарри из сочинского зоопарка предсказала победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает РИА Новости.
"Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз — в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны", — рассказала заместитель директора ООО "Сочинский аквариум" Жанна Зазина.
Ранее Гарри предсказал результат матча Россия — Саудовская Аравия, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0.
Встреча между командами России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.
В матче первого тура российские футболисты одержали победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0, а команда Египта уступила Уругваю — 0:1.
Комментарии
0:2 будет) Оба Салах положит)
Только выдра нам поможет.