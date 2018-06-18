Депутат Госдумы Терентьев раскритиковал повышение пенсионного возраста

Лидер алтайских справедливороссов, депутат Государственной Думы Александр Терентьев высказал свою позицию по поводу самой резонансной инициативы правительства — законопроекта о повышении пенсионного возраста. Его позицию приводит пресс-служба партии.
"Я категорически против этой пенсионной реформы. Учитывая продолжительность жизни наших граждан, мало кто доживет до нового пенсионного возраста. Появление этой инициативы говорит о том, что правительство не хочет и не умеет работать. Оно перекладывает все тяготы на жителей страны, зарабатывает на собственных гражданах", — заявил депутат.
По его мнению, кабинет министров не хочет замечать другие источники пополнения бюджета. В пример приводит бюджетное правило, "отсекающее средства от продажи энергоресурсов — все, что свыше 40 долларов за баррель, фактически направляется в ценные бумаги других государств".
"Уместно вспомнить еще об одном источнике, о котором уже десять лет говорит наша партия — прогрессивном налоге. Еще один показатель неумения или нежелания работать — ситуация с негосударственными пенсионными фондами. Туда были скинуты значительные средства. После чего прошли банкротства банков, которые привели к миллиардным потерям. Почему государство не смогло обеспечить сохранность средств будущих пенсионеров?" — добавил депутат.
Он убежден, что президент Владимир Путин абстрагировался от пенсионной реформы. Но верит, что его вмешательство позволит остановить эту антинародную реформу.
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