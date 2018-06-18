Иностранные болельщики продолжают праздновать победы своих футбольных сборных на матчах чемпионата мира в России, пишет URA.RU. Так, иранские болельщики собрались возле подземного перехода в Санкт-Петербурге, где не только делились друг с другом своей радостью, но и скандировали: "Россия, Россия".
Фанаты из Ирана продолжают праздновать победу своей сборной над командой Марокко в матче, который прошел 15 июня. Иностранцы собрались возле Невского проспекта в Санкт-Петербурге, где буквально "оккупировали" подземный переход.
Полицейские с громкоговорителем пытались успокоить иранских болельщиков. Впрочем, судя по видеозаписи, сделать им этого не удалось.
Как отмечают в Сети, в данном случае у правоохранителей фактически не было шансов, поскольку разгонять ряды иностранных граждан при помощи спецсредств и сажать их в автозаки им явно запретили.
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