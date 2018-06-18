Фото: izvestiy-kamen.ru

Уроженец Камня-на-Оби Сергей Федорин, который сегодня живет в столице, стал одним из участников телешоу "Русский ниндзя" на Первом канале, сообщают "Каменские известия".

Сергей родился в Камне-на-Оби, затем жил в Новосибирске, а позже перебрался в Рыбное. Он дважды пытался поступить в авиационное училище, но этому не суждено было сбыться. Однако парень не отчаялся и связал свою жизнь с армией — сейчас он служит в разведке, в подразделении "Витязь" и имеет звание старшего лейтенанта.

О попадании на проект Первого канала Сергей рассказывает так: "Однажды во время занятий, которые я проводил с личным составом, мне позвонила жена. Она работает в школе учительницей русского языка и литературы. С ней связался ее бывший ученик, который работает в МГУ на факультете журналистики. И у него было задание — набрать участников для нового телешоу "Русский ниндзя". Он сказал: "Я знаю, что ваш муж — командир взвода спецназначения, не желает ли он попробовать свои силы в интересном проекте?". Я дал согласие".

После этого звонка Сергей Федорин еще больше посвятил себя физподготовке, затем успешно прошел конкурсный отбор на передачу.

"Моя жена полдня провела на ногах, поддерживая меня на спортивной площадке. И она буквально прыгала от радости, когда меня объявили одним из финалистов, допущенных к эфиру "Русского ниндзя". Она не могла понять, почему я так спокоен, ведь меня скоро покажут по телевизору. Я объяснил ей, что в моей жизни бывали вещи поважнее — поступление в военное училище, например. Работа в элитном военном подразделении. И что в этом шоу меня привлек сам факт вызова, борьбы, а не телекамеры и свет софитов", - рассказывает наш земляк.

Уже в кульминационной части программы Сергей не сумел полностью преодолеть полосу препятствий.

"Лишь упав в воду, я понял, как хотел победить. Расстроился, конечно, на долю секунды мне показалось, что я уронил престиж всего спецназа", — вспоминает уроженец Камня.

Однако затем наш земляк настроился более позитивно — по его словам, допущенные просчеты он принял к сведению и собирается над ними работать.