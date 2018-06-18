Бизнес Алтайского края сможет перейти на кассы нового образца без платы за их подключение, регистрацию, использование кассового программного обеспечения и услуги оператора фискальных данных. Для этого компания МТС запустила коробочное решение "Легкий старт".
Напомним, что до 1 июля 2018 года большинство индивидуальных предпринимателей из сферы торговли, согласно обновленному закону о применении контрольно-кассовой техники, обязаны перейти на онлайн-кассы. МТС выпустила на рынок коробочное решение, которое облегчает этот переход. Каждый, кто покупает устройство "МТС Касса", получает комплект "Легкий старт". В него входят бесплатные услуги и решения: активация устройства и его регистрация в Федеральной налоговой службе, настройка оборудования, обучение сотрудников работе с кассой, пользование облачным программным обеспечением и услугами оператора фискальных данных (ОФД) в течение года с момента активации кассы.
Бизнес-клиентам доступны услуги более 2500 сервисных инженеров по всей стране, готовых выехать на место к клиенту для настройки оборудования в торговых точках "под ключ". Для регистрации устройства "МТС Касса" потребуется действующая квалифицированная электронная цифровая подпись. Если подписи у пользователя нет, МТС поможет её оформить.
"Легкий старт" и "МТС Касса" снимают с предпринимателя почти все заботы, связанные с установкой нового кассового оборудования. Кроме того, онлайн-касса позволяет клиентам совершенствовать бизнес-процессы предприятия, поскольку поставляемый в комплекте облачный софт, доступный из любого места, включает в себя систему учета товаров и программу лояльности.
Запуск коробочного решения не только поддерживает малый и средний бизнес, поскольку помогает оптимизировать расходы и способствует цифровизации компаний в переходный для российской торговли период.
Линейка комплектов под названием "МТС Касса" состоит из кассового терминала с фискальным накопителем или без него, облачного программного обеспечения, услуги оператора фискальных данных и телематической SIM-карты. Все устройства передают данные через мобильную сеть или Wi-Fi. Информация хранится в защищенном облаке. В комплект "МТС Касса" входит круглосуточная техническая поддержка ИТ-специалистов.
Коробочное решение "Легкий старт" с 14 июля 2018 года автоматически предоставляется при покупке любой модели онлайн-кассы МТС в розничной сети оператора, на сайте kassa.mts.ru или при обращении в контактный центр по телефону 8 800 250 1979.