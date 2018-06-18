Фото: funtale.ru
Полиция в Барнауле разыскивает юного скейтера, который допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился еще 9 июня в 18:15 на улице Шумакова в районе дома № 44.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным подростком на скейтборде, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.
В данный момент правоохранители разыскивают ребенка возрастом около девяти лет, рост 150-155 сантиметров, волосы светлые, средней длины, был одет в рубашку с коротким рукавом желтого цвета, скейтборд салатового цвета.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщать по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Если скрылся после ДТП, то однозначно пацан был нетрезв. Теперь найдут прав лишат... на скейт
А пешеход то выжил? Что не написали?
Страна дураков)
Найти и расстрелять!!!!
"Полиция в Барнауле разыскивает юного скейтера", а полиции больше заняться нечем?
Поди какую-нибудь вредную бабку зацепил)
если найдут - еще и стрельбу из пневматики на солнечной тоже на него повесят....
а если серьезно, скоро новости будут - ребенок в песочнице обсыпал песком пешехода и скрылся с места проишестквия
это был барт симпсон
А зачем разыскивают? есть повреждения или ради принципа?
у соседки на улице мальчишка на велосипеде.сбил , 2х летнюю ,и уехал , она вызвала скорую , гаи , полицию , отделались небольшим синяком
Кого же он сбил, третьеклассник этот? С каких пор скейт - транспортное средство? На нем и по дорогам то ездить нельзя.