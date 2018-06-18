На Южном Урале на берегу Чебаркульского озера установили православный поклонный крест, пишет URA.RU. Пять лет назад в этом месте упал осколок метеорита, прозванного "челябинским".
Отмечается, что "духовный щит" должен оградить жителей от последующих напастей.
Чин освящения креста совершил настоятель храма Преображения Господня протоиерей Димитрий Егоров. В торжественном обряде ему помогали священники Чебаркуля — иерей Роман Ковригин и иерей Константин Притчин.
"Дай Бог, чтобы достижение святости стало смыслом нашей жизни, тогда и повседневные дела, которые необходимы для пропитания и устройства быта, будут приносить нам радость. Эта работа над собой не должна прекращаться ни в каком возрасте, до самого последнего момента мы должны стремиться стать лучше, чище, светлее", — подчеркнули в обряде освящения, говорится на странице "Чебаркуль Православный" во "ВКонтакте".
Комментарии
Больные люди.
В РПЦ тоже есть "активисты"! ( я православный верующий человек, но не судите строго за лексику)
мракобесие процветает...
А если на верь повесить крест и еще осветить ее то можно не запирать каогда уходиш из дома так как все воры вас будут обходить стороной так что ли?
Про дверь не знаю, а вот от небесных тел их щит это нЕчто
Обратно в тёмные века.
А так-то,если перейти на риторику правослабных, это ведь промысел божий, небесное тело было послано свыше, так что верующим остаётся только смириться с божественным провидением и молиться чаще и истовее, а не загораживаться символом веры от воли небес.