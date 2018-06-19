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Где в знойном Барнауле можно увидеть лед и разряды молнии

, ИА "Амител"
Завораживающие эксперименты проводят в музее занимательных наук "Как-так?"

В столице Алтайского края наступили настоящие летние деньки, термометр плавится от жары, и посреди этого пекла можно попасть туда, где происходят другие явления – хрустит лед и сверкают разряды молнии. Музей "Как-так?" приглашает на интересные научные шоу в июне – приходите и попадите в другую реальность.

В воскресенье, 24 июня, в 17 часов музей приглашает на интересные опыты с сухим льдом и полимерами. Шоу профессора Николя "Всё включено" — это праздничная научная программа, где подобраны самые интересные эксперименты. Каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков.

А в субботу, 30 июня, в 17.30 состоится электрическое Шоу Теслы. На шоу будут показаны плазменные шары, разряды молний, светящиеся приборы, загорающиеся без электричества.

"Издавна люди хотели повелевать молниями, но без вреда для здоровья. Сегодня, благодаря изобретениям великого ученого Николы Теслы, у человечества появилась такая возможность. Барнаульцы и гости города могут убедиться в этом сами, посетив одноименное шоу в музее занимательных наук "Как-так?", — комментируют в музее.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
Тел.: 8 (3852) 571-132
http://kaktak22.ru/
https://vk.com/kaktak22

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Автор:
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