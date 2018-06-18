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Жителя Камня-на-Оби приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима за то, что он открыто похитил мобильный телефон у местной школьницы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по одной из улиц города.
Во время променада он увидел девочку, которая направлялась в школу. В руках у нее находился сотовый телефон, по которому она разговаривала.
"Движимый корыстным мотивом, осужденный подошел к школьнице сзади, рукой закрыв ей рот, выхватил сотовый телефон из рук, с похищенным телефоном скрылся в неизвестном направлении", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Во время суда мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, а также полностью возместил причиненный ущерб.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
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