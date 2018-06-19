Земельный участок для строительства дома в ближайшем пригороде города Барнаула за новым мостом в районе села Фирсово — поселок "Усадебный берег" на берегу реки Лосихи. Сейчас здесь доступны участки с коммуникациями, подведены природный газ, электричество и система водопровода к каждому участку.
Стоимость участков на береговой линии – 120 тысяч рублей за сотку, на второй линии от берега – 95 тысяч рублей за сотку. Средний размер участков — 10 соток.
С приходом сезона весна-лето 2018 года активизировались работы по благоустройству красивого поселка в пригороде Барнаула "Усадебный берег Фирсово". Пение птиц в распустившейся зелени деревьев прервал шум работающей техники дорожников. Продолжая обустраивать поселок, управляющая компания "Усадебный берег" продолжила, как и обещала, строительство поселковых улиц.
Также обновлены водоотводные канавы. Дороги, проверенные морозной зимой, которые строили в начале поселка, пережили зиму и показали свою надежность. Поверхностная стабилизация (укрепление) — это современная альтернатива щебенке, наиболее популярная в развитой европейской части страны. Методом стабилизации грунтов, равномерно измельчая грунтовое основание с внесением вяжущих веществ и перемешиванием, строят и остальные дороги поселка. В результате грунт превращается в монолитный материал с новыми свойствами: постоянство объема, большая морозоустойчивость, большая плотность, прочность на сжатие, стойкость на изменение влажности и меньшая водопроницаемость. К тому же сверху дороги будет нанесена битумная эмульсия, что послужит гидроизоляцией покрытия и позволит дольше сохранить дороги от влаги.
Также к поселку подводится вода по второму новому контуру, методом горизонтально направленного бурения. Это новое подключение к существующей сети водопровода с водозабора на улице Затонской до поселка Усадебный берег, что позволит замкнуть контур водопровода и в дальнейшем обеспечить жителей проточной более качественной водой.
Еще одной новостью стало то, что сети поселкового газопровода были запущены и наполнены газом. Теперь, построив дом, можно сразу пользоваться отоплением и горячей водой. Комфорт города стал доступен в пригороде.
На территории поселка "Усадебный берег Фирсово" в акватории реки Лосихи обустроен бесплатный песчаный пляж. Всегда доступен чистый песочек, свежая вода и рыбалка.
С приходом лета были очищены от сухостоя и травы участки в районе проезда Крымский. Здесь все так же доступны участки всего по 50 тысяч рублей за сотку, размер участков в среднем — 10 соток.
Пожалуй, это одно из лучших предложений в пригороде Барнаула по продаже земельных участков со всеми коммуникациями. Также для покупателей действует рассрочка на полгода при оплате половины стоимости участка.
Отдел продаж участков в поселке "Усадебный берег Фирсово":
г. Барнаул, ул. Пушкина, 21, офис 307
телефон: 8 (3852) 22-60-66, 534-834
сайт: ubereg22.ru