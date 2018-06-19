Власти региона знают о проблемных дорогах Рубцовска и намерены усиленно заняться их ремонтом. Об этом во время рабочего визита в Рубцовск заявил врио главы региона Виктор Томенко во вторник, 19 июня. Вопрос о дорогах ему задал рабочий на встрече с коллективом Рубцовского завода запасных частей.
"Некоторые дороги не выдерживают никакой критики. Базовые дороги, федеральные, Чуйский тракт – они ещё хоть как-то. Но когда свернешь налево-направо — это, конечно, вопрос нашего внимания", — сказал Томенко.
Говоря конкретно о дорогах Рубцовска, глава региона рассказал, что уже есть запланированный объем средств. По словам Виктора Томенко, сейчас проходят работы по запланированному ранее объему средств.
"Но этой суммы недостаточно, надо резко увеличивать. Если бы все дороги были в порядке, то на этой сумме можно бы остановиться. До 500 млн рублей, похоже, ещё надо вложить", — добавил Томенко.
Чиновник сказал, что для города и пригорода должна быть разработана программа ремонта дорог наподобие программы "Безопасные и качественные дороги" в Барнаульской агломерации. Она позволит привлечь и федеральные средства. По сумме это больше, чем сейчас, в два раза. Но конкретную сумму он не назвал.
Виктор Томенко подчеркнул, что власти будут наращивать доходную базу и все дополнительные средства пойдут на дороги.
В этот же день глава региона посетил предприятие "Мельник", местный ДК. Последним в его программе стало участие во второй площадке предварительного голосования партии "Единая Россия". Именно от этой партии он должен пойти на губернаторские выборы в сентябре 2018 года.
Комментарии
А законсервированный Рубцовский тракторный завод он не посетил?
главное делать умное лицо и побольше наобещать)))
Как-то даже не возникает сомнений,что Виктор Петрович решит эту проблему.По нему видно,что человек он хороший и ответственный.
хотя на фото лицо испуганное, видно испугался славного города Рубцовска
Вон как в Барнауле отремонтировали дороги.Красота да и только!И в Рубцовске так будет.
Ой,отличная новость!!!!!Хоть машину гробить не буду!!!!
Да...В дороги нужно вкладывать большие деньги..К сожалению у нас и без этого проблем в крае много....
Виктор Петрович начинает преобразование алтайского края, поэтому не стоит переживать, и до Рубцовска это дойдёт
Работаю на нашем заводе и впечатление и.о губернатора оставил о себе весьма хорошии.Хочется верить,что так будет всегда.Теперь только вперёд к новым свершениям.
Что то задержались сегодня хвалебные оды врио...
Дороги, да, дороги где они? Не только дороги край убитый.....
Сейчас бы обсуждать кто и как получился на фото)))Сам-то видно профессиональная модель))) А не 15 летний школьник,который строчит комментраии за 5тысяч рублей от Прусаковой)))))))
Люди, вы не понимаете сколько денег ушло на это, и помимо дорог в алтайском крае ещё много проблем
А смысл сейчас говорить про 13 лет какой-то негатив!?Ведь это наглая ложь...Край начался развиваться по туристической линии,появились новые достопримечательности,во дворах появились новые площадки,посторили несколько новых школ и скоро построят ещё,нагорный парк,набережная,Молотобольская,Площадь Мира.. Это всё с неба упало?Новый губернатор только все преумножит. Карлин А.Б сделал многое и ему нужно отдать за это должное.
Сразу видно, Виктор Петрович наш человек, из мерчендайзеров, вникает в суть проблемы, ставит реальные задачи, где Томенко там успех!
Ну вот, в коменты "чирлидинг" подключился.
Сейчас бы обсуждать кто и как получился на фото)))Сам-то видно профессиональная модель))) А не 15 летний школьник,который строчит комментраии за 5тысяч рублей от Прусаковой)))))))
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А не подскажете где получить эти 5 т.р. а то я понимаешь тут свои мысли выкладываю а оказывается за это еще деньги можно получать
Сейчас возьмет кредитов под гособеспечение и все отремонтирует....
Потом, как не смогут рассчитаться по займам - дороги в частную собственность )), т.к. больше нечем будет рассчитываться.
Раньше хоть негативные комментарии про работу губернатора стирали, а сейчас ещё и заказные хвалебные пишут.
Никогда на выборы не ходил, но в этот раз точно пойду, Петрович кандидат от народа