Вторник, 19 Июнь, 15:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,48
€ 73,48
426614
28°
Обь
562см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Жители Рубцовска пожаловались Томенко на убитые дороги

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Врио губернатора пообещал заняться решением этой проблемы

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Власти региона знают о проблемных дорогах Рубцовска и намерены усиленно заняться их ремонтом. Об этом во время рабочего визита в Рубцовск заявил врио главы региона Виктор Томенко во вторник, 19 июня. Вопрос о дорогах ему задал рабочий на встрече с коллективом Рубцовского завода запасных частей.

"Некоторые дороги не выдерживают никакой критики. Базовые дороги, федеральные, Чуйский тракт – они ещё хоть как-то. Но когда свернешь налево-направо — это, конечно, вопрос нашего внимания", — сказал Томенко.

Говоря конкретно о дорогах Рубцовска, глава региона рассказал, что уже есть запланированный объем средств. По словам Виктора Томенко, сейчас проходят работы по запланированному ранее объему средств.

"Но этой суммы недостаточно, надо резко увеличивать. Если бы все дороги были в порядке, то на этой сумме можно бы остановиться. До 500 млн рублей, похоже, ещё надо вложить", — добавил Томенко.

Чиновник сказал, что для города и пригорода должна быть разработана программа ремонта дорог наподобие программы "Безопасные и качественные дороги" в Барнаульской агломерации.  Она позволит привлечь и федеральные средства. По сумме это больше, чем сейчас, в два раза. Но конкретную сумму он не назвал.

Виктор Томенко подчеркнул, что власти будут наращивать доходную базу и все дополнительные средства пойдут на дороги.

В этот же день глава региона посетил предприятие "Мельник", местный ДК. Последним в его программе стало участие во второй площадке предварительного голосования партии "Единая Россия". Именно от этой партии он должен пойти на губернаторские выборы в сентябре 2018 года.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Виктор Томенко возглавил Алтайский край
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.06.2018 13:57
- гость -

А законсервированный Рубцовский тракторный завод он не посетил?

0  0
19.06.2018 14:09
- гость -

главное делать умное лицо и побольше наобещать)))

0  0
19.06.2018 14:10
Василий

Как-то даже не возникает сомнений,что Виктор Петрович решит эту проблему.По нему видно,что человек он хороший и ответственный.

0  0
19.06.2018 14:10
- гость -

хотя на фото лицо испуганное, видно испугался славного города Рубцовска

0  0
19.06.2018 14:11
Масяня

Вон как в Барнауле отремонтировали дороги.Красота да и только!И в Рубцовске так будет.

0  0
19.06.2018 14:12
Таксист

Ой,отличная новость!!!!!Хоть машину гробить не буду!!!!

0  0
19.06.2018 14:14
Всё будет,но не сразу

Да...В дороги нужно вкладывать большие деньги..К сожалению у нас и без этого проблем в крае много....

0  0
19.06.2018 14:14
Виктория

Виктор Петрович начинает преобразование алтайского края, поэтому не стоит переживать, и до Рубцовска это дойдёт

0  0
19.06.2018 14:16
Дмитрий Евсеев

Работаю на нашем заводе и впечатление и.о губернатора оставил о себе весьма хорошии.Хочется верить,что так будет всегда.Теперь только вперёд к новым свершениям.

0  0
19.06.2018 14:17
- гость -

Что то задержались сегодня хвалебные оды врио...

0  0
19.06.2018 14:18
- гость -

Дороги, да, дороги где они? Не только дороги край убитый.....

0  0
19.06.2018 14:19
Гостю

Сейчас бы обсуждать кто и как получился на фото)))Сам-то видно профессиональная модель))) А не 15 летний школьник,который строчит комментраии за 5тысяч рублей от Прусаковой)))))))

0  0
19.06.2018 14:20
Олег

Люди, вы не понимаете сколько денег ушло на это, и помимо дорог в алтайском крае ещё много проблем

0  0
19.06.2018 14:24
Гостю

А смысл сейчас говорить про 13 лет какой-то негатив!?Ведь это наглая ложь...Край начался развиваться по туристической линии,появились новые достопримечательности,во дворах появились новые площадки,посторили несколько новых школ и скоро построят ещё,нагорный парк,набережная,Молотобольская,Площадь Мира.. Это всё с неба упало?Новый губернатор только все преумножит. Карлин А.Б сделал многое и ему нужно отдать за это должное.

0  0
19.06.2018 14:25
Иван-Мерчендайзер

Сразу видно, Виктор Петрович наш человек, из мерчендайзеров, вникает в суть проблемы, ставит реальные задачи, где Томенко там успех!

0  0
19.06.2018 14:35
- гость -

Ну вот, в коменты "чирлидинг" подключился.

0  0
19.06.2018 14:42
- гость -

Сейчас бы обсуждать кто и как получился на фото)))Сам-то видно профессиональная модель))) А не 15 летний школьник,который строчит комментраии за 5тысяч рублей от Прусаковой)))))))
_____________
А не подскажете где получить эти 5 т.р. а то я понимаешь тут свои мысли выкладываю а оказывается за это еще деньги можно получать

0  0
19.06.2018 14:45
- гость -

Сейчас возьмет кредитов под гособеспечение и все отремонтирует....
Потом, как не смогут рассчитаться по займам - дороги в частную собственность )), т.к. больше нечем будет рассчитываться.

0  0
19.06.2018 14:47
- гость -

Раньше хоть негативные комментарии про работу губернатора стирали, а сейчас ещё и заказные хвалебные пишут.

0  0
19.06.2018 15:02
- гость -

Никогда на выборы не ходил, но в этот раз точно пойду, Петрович кандидат от народа

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
15:02
Рэпера Jimmy Wopo застрелили в США 0
14:50
Два месторождения торфа выставили на торги в Алтайском крае 1
14:32
Морская полиция появится в России: будет следить за порядком на кораблях 4
14:25
Барнаулец пошел в бар, получил удар бутылкой по голове и лишился денег 2
14:11
СК: пропавшая в Камне-на-Оби девочка выходит на связь с родными 0
14:07
Барнаульцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы. Опрос 1
14:04
Россиянам запретят держать медведей в квартирах 3
13:49
Жители Рубцовска пожаловались Томенко на убитые дороги 20
13:32
Володин призвал рассматривать реформу с точки зрения увеличения пенсий 13
13:23
Мужчина в Горном Алтае пытался убить топором приехавших на работу земляков 0
13:14
Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае 0
13:03
Россияне не считают нынешние условия благоприятными для кредитов 1
12:50
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, но ему ответили "только попробуй" 5
12:41
Обесточенные дома и упавшие деревья: в Барнауле устраняют последствия бури 0
12:32
Водителя КамАЗа судят в Барнауле за смертельное ДТП у "Сити-центра" 0
12:24
Жители Барнаула бесплатно могут сводить детей к ортодонту 0
12:15
Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе в Новосибирске 2
12:04
Росавтодор готов отремонтировать старый мост в случае передачи его мэрии 2
11:51
Прогнозы Топилина о небывалом росте пенсий на 10% за 6 лет оценил эксперт 14
11:40
Росстат подправил данные о росте промышленности, "подогнав" под прогнозы 10
11:31
Пассажирский Boeing кружил над Новосибирском из-за попавшей в стекло птицы 0
11:22
Что за конкурс "Мисс Барнаул – 2018" и как принять в нем участие 4
11:11
Плющенко, Рудковская и их сын оказались в эпицентре землетрясения в Японии 2
11:05
Безопасное маневрирование: инновации в системах помощи при парковке 0
11:02
Российским школам поставили задачу войти в топ-10 к 2024 году 1
10:50
Ушла из дома и не вернулась: в Камне-на-Оби пропала 15-летняя девочка 5
10:41
Самые безумные болельщики ЧМ-2018 0
10:32
Половина россиян хочет видеть Путина президентом и после 2024 года 54
10:22
"Поднять тарифы ради спасения": о чем перевозчики попросили Виктора Томенко 51
10:11
Это ограбление: названа приоритетная версия убийства рэпера XXXTentacion 4
10:03
Топилин о серьезной прибавке: пенсии в России за 6 лет могут вырасти на 10% 19
09:48
Жутко и красиво: фотографии обрушившейся на Барнаул грозы 1
09:34
Ураган вырвал с корнем большое дерево в центре Барнаула 0
09:21
Алтайские профсоюзы проведут пикет против повышения пенсионного возраста 16
09:12
Эксперт: снижение цен на бензин не компенсирует их предыдущего роста 1
09:02
Делягин: Голикова хочет шестой пенсионной реформы, когда пятая не началась 7
08:55
Онищенко: "Мы уже опоздали с пенсионной реформой, ждать дальше нельзя" 29
08:42
Медработников предложили освободить от платы за коммунальные услуги 12
08:30
Летние новости пригородного поселка "Усадебный берег Фирсово" 0
08:17
Где в знойном Барнауле можно увидеть лед и разряды молнии 0
08:06
Выбираем торт на праздник: чем удивить гостей 5
07:50
Блогеры записали видеодневник форума "Алтай. Точки Роста" 4
07:34
Солнечный удар: надо ли вызывать скорую и как оказать первую помощь 0
07:23
Солнечные ванны на голубом озере. Фотопрогулка по пляжу "Бирюзовой Катуни" 0
07:15
Третий этап благоустройства Нагорного парка за 40 млн начали в Барнауле 1
07:03
Квартиру с фитобочкой и кабинетом на лоджиях продают в Барнауле за 8,8 млн 0
06:48
Налоговая получит информацию о счетах россиян: что это значит 2
06:32
Вечная молодость и мы на коне: мемы о пенсионном возрасте и ценах на бензин 1
06:17
Жара, грозы, град и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край 19 июня 0
06:01
Заживем по-новому: на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Барнауле с 1 июля 13
05:15
Самолет со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе 3
04:54
Минфин с помощью новых спецмарок будет следить за всем алкоголем в стране 1
03:48
Новосибирские ученые на мышах выяснили факторы формирования аутизма 1
02:43
Ученый рассказал, есть ли жизнь после смерти 12
01:29
Ученые нашли способ предотвратить рак груди 0
00:35
Первые последствия ураганного ветра в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.