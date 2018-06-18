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Период аномальной жары в Алтайском крае на этой неделе не обойдется без дождей и гроз, сообщает региональный Гидрометцентр.
Так, осадки в регионе ожидаются в ближайшие трое суток. Дожди и ливни, сопровождаемые грозами и градом, ожидаются в некоторых районах края, включая Барнаул.
Ночные температуры в ближайшие дни будут колебаться в диапазоне +10...+21 градус. Дневные же температуры будут достигать +33 градусов.
В связи с очень жаркой погодой в регионе до 22 июня объявлено штормовое предупреждение.
Ветер прогнозируется южный и юго-западный с порывами при грозах до 27 метров в секунду.
Ранее в МЧС предупредили, что в условиях жаркой погоды в регионе может возрасти количество бытовых пожаров, а также вероятно возникновение лесных и степных пожаров.
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