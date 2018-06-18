Глава совета Ассоциации инклюзивного социального туризма Юлия Карпович заявила, что в России насчитывается 8,5 миллионов людей с первой и второй группой инвалидности, однако путешествуют из них лишь несколько десятков, сообщает ОТР.
"Наши фирмы еще не научились адаптировать свои предложения под нужды инвалидов, к тому же такие программы стоят существенно дороже", — нашла основную проблему эксперт.
"Первой и второй группы инвалидности в России порядка 8,5 миллионов человек, из них путешествует не больше 20 человек, хотя возможность совершать такие поездки для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важна", — подчеркнула Карпович.
По ее словам, в российском законодательстве есть понятие туризм для граждан с ОВЗ, однако компании практически не формируют соответствующие турпродукты.
К тому же, как она отметила, любой отечественной туристической фирме будет сложнее заработать на инклюзивном туризме, поскольку поток путешественников будет небольшим.
"Наконец, нам еще предстоит работать в сфере организации безбарьерного туризма. В сознании должна укрепиться мысль, что отдых с инвалидами не является отпугивающим фактором", — добавила Карпович.
Комментарии