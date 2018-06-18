Размещенную на сайте "Российской общественной инициативы" петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 100 тысяч человек — это количество, необходимое для того, чтобы направить "возмущение" в экспертную группу федерального уровня, где она будет рассмотрена в течение двух месяцев, пишет ZNAK.
Другая петиция, размещенная на сайте change.org, на данный момент набрала 1,52 миллиона подписей.
Всего за петицию на сайте "Российской общественной инициативы" проголосовали 102 тысячи 800 человек. Голосование завершено.
Авторы петиции представили аргументы против повышения пенсионного возраста.
"Во-первых, к 55 годам женщины и к 60 годам мужчины в подавляющем большинстве имеют целые "букеты" проблем со здоровьем, в том числе и хронических. Даже если человек решил остаться работать по достижении пенсионного возраста, прибавка к основному заработку в виде пенсии может существенно улучшить качество жизни, учитывая все возрастающую дороговизну лекарств, анализов и медицинских услуг", — пишут авторы петиции.
"Во-вторых, если человек в возрасте после 50 лет потерял работу, найти новую в таком возрасте крайне тяжело. Если существенно увеличится пенсионный возраст, то людям, потерявшим работу, до пенсии просто не дожить", — также говорится в инициативе.
Отмечается, что повышение пенсионного возраста не решит проблему невысоких пенсий, эта мера может дать "только временный и весьма невысокий эффект, тогда как социальная напряженность возрастет в разы".
"Для пополнения казны правительство не должно принимать решения, ущемляющие права граждан на заслуженный отдых. Для решения государственных задач будет гораздо эффективнее провести тщательный аудит Пенсионного фонда", — говорится в петиции.
Накануне глава правительства Дмитрий Медведев заявил о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Законопроект практически сразу внесли в Госдуму.
Комментарии
Отмечается, что повышение пенсионного возраста не решит проблему невысоких пенсий.
Зато решит проблемы Дерипаски и Вексельберга. Бюджетные деньги, которые направлялись в ПФР на выплату пенсий, теперь похоже будут направлены на помощь попавшим под санкции.
Да, как то мерзко на душе... Надо мотивировать на труд, а нас в приказном порядке принуждают на работу (пока проект закона, но ...).