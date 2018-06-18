Мексиканские болельщики вызвали землетрясение во время матча ЧМ-2018

Ученые из Института геологических и атмосферных исследований зафиксировали небольшое землетрясение в районе Мехико, когда проходил матч между сборными Германии и Мексики, сообщает LIFE.
Отмечается, что этому поспособствовали прыжки футбольных болельщиков, которые радовались забитому голу Ирвингом Лосано в ворота сборной Германии.
Землетрясение было зафиксировано в 1:32 по местному времени (19:32 мск). Игра между сборными Мексики и Германии началась в 18:00 по Москве, а победный гол был забит на 35-й минуте встречи.
El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b— SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.
Комментарии