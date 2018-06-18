Фото: twitter.com/sledcom_rf
Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы барнаульского детского сада, по вине которой, как полагает следствие, пострадали двое детей, передали в суд.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что женщину обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
18 июня в краевом управлении СКР уточнили, что 37-летняя обвиняемая в прошлом году работала помощником воспитателя в младшей группе детского сада.
"При уборке помещения спальни она обнаружила следы присутствия грызунов. В нарушение всех установленных санитарных норм женщина самостоятельно провела дератизационные мероприятия — положила под кровати отраву для приманки грызунов. В связи с тем, что отравляющее вещество находилось в доступном месте, два четырехлетних воспитанника употребили его внутрь. С признаками отравления дети были госпитализированы в медицинское учреждение", — информируют об обстоятельствах ЧП в Следкоме.
Комментарии
не потравили бы крыс, крысы покусали бы детей... Знаю, наверно нянечке надо было в личный выходной прийт их потравить так?
Ну не под кровать же детям выкладывать!