Депутат парламента Алтайского края, лидер регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова заявила, что нужно ужесточить государственный контроль над частной авиацией. Такое мнение она высказала после субботнего крушения легкомоторного самолета Як-52 под Барнаулом, при котором погибли два человека.
ЧП произошло 16 июня в Первомайском районе Алтайского края. Самолет принадлежал летчику первого разряда Барнаульского авиаспортклуба Сергею Кузнецову. С ним летел второй пилот Денис Колбин.
"Это был частный самолет – сели и полетели. Полет был согласован, и управлял самолетом ас. Но это не спасло. К сожалению, число авиакатастроф в России за последние годы сильно выросло. ЛДПР давно говорит о том, что нужны новые нормативные правовые акты в области эксплуатации частных аэродромов и обеспечения безопасности обслуживания малых воздушных судов. Несмотря на то, что это частные владения, необходимо ужесточить государственный надзор и контроль. Ведь частники не только тренируются сами, но и устраивают небесные "покатушки" для клиентов за деньги – и каждые могут оказаться последними", — цитирует слова Евгении Боровиковой пресс-служба ЛДПР.
По ее мнению, контроля в этой сфере стало меньше, а коммерции больше.
ЛДПР требует проверки аэродромов и аэроклубов. Также депутат напомнила, что партия неоднократно предлагала создать в России министерство по делам гражданской авиации.
Комментарии
ожидаемо
риторический вопрос - депутатов это тоже будет касаться?
Опять же лишний контроль отобьёт желание приобретать самолеты. Поэтому тут палка двух концов.
Просто у нее своего самолёта нет,вот и завидует))
Это очень глупо. Лишние законы и волокиты повлияют и на продажу и тд. Глупое продолжение у Боровиковой, ЛДПР как всегда
Контроль за контролем нормативно-правовых ужесточенных актов. А где они, самолеты то?
Просто гениальные предложения от ЛДПР. Где они только таких берут?
Главное только не прозвучало - запретить вообще частные самолеты.
Зачем обычному труженику полей и огородов собственный частный самолет, спрашивается? Захотел после трудового дня ощутить радость полета - купи билет до Владивостока и обратно и наслаждайся полётом. Или, если денег нет, например, или пенсии, что актуально - спрыгни с крыши в сугроб. При Сталине частных самолетов не было!