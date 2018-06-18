Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Традиционный ежегодный конкурс красоты "Мисс Барнаул – 2018" стартует в краевой столице — победительница будет выбрана в День города, сообщает пресс-центр города.
"Ежегодный конкурс красоты и таланта "Мисс Барнаул – 2018" является официальным отборочным туром главного конкурса страны – "Мисс Россия" и проводится при поддержке администрации города, городского комитета по делам молодёжи. Его организует модельное агентство "Стиль", — уточняют в мэрии.
Финальное шоу конкурса пройдет в рамках Дня города.
Девушки покажут свои навыки дефиле, хореографии, а перед этим пройдут несколько этапов подготовки.
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Для участия в кастинге приглашают девушек от 16 до 25 лет. Заявки можно отправлять на stil_models@mail.ru.
Подробности по телефону 8-913-094-7860.
Комментарии
все знают для чего эти конкурсы и куда этих девочек отбирают...
... в первые леди США