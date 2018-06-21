Любите футбол, смотрите чемпионат мира и считаете, что много знаете об этой игре? Пройдите новый тест от Amic.ru и проверьте свои знания. А сеть кафе быстрого питания "Манхеттен-пицца" приготовила вкусные призы для настоящих знатоков. Первый победитель получит большую американскую пиццу "Пепперони", второй — маленькую американскую пиццу "Манхеттен", третий и четвертый — по итальянской пицце "Рустика" или "Салями".
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Барнаул, пр. Ленина, 102в
Барнаул, пр. Строителей 25
Барнаул, ул. Попова, 86, ТЦ БУМ
Барнаул, Павловский тр., 251в ТРЦ Европа
Барнаул, пр. Красноармейский, 47а, ТЦ СИТИ-центр
Барнаул, ул. Балтийская, 16. ТЦ Праздничный
Новоалтайск, ул. Деповская, 22, ТЦ ПАРК
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11, ТЦ Панорама
Рубцовск, ул. Тракторная, 17, ТЦ Радуга
Бийск, ул. Советская, 205/2, ТЦ Ривьера
Служба доставки "Манхеттен-пицца": +7 (3852) 22-66-22 и +7 (3852) 22-66-99
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