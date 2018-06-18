Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил, что профсоюзы используют ситуацию со спорами вокруг повышения пенсионного возраста для максимальной саморекламы. Также он обозначил нежелание самих россиян выходить на пенсию позже на несколько лет.
"Понятно, что профсоюзы на этом пиарятся. Они сейчас попытаются максимально капитализировать свое влияние на этой теме. Все это находится на контроле у правительства, у президента. Власти не оставят без внимания эту тему. Большинство населения не поддерживает увеличение пенсионного возраста, потому что считает, что пенсия – это обязательная халява, которую всем должны раздавать, причем желательно с рождения", — полагает Смирнов.
Как сообщалось ранее, размещенную на сайте "Российской общественной инициативы" петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 100 тысяч человек — это количество, необходимое для того, чтобы направить ее в экспертную группу федерального уровня. Другая петиция, размещенная на сайте change.org, на данный момент набрала 1,57 миллиона подписей.
Напомним, 16 июня правительство поддержало поэтапное повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, а у женщин – до 63 лет.
Как подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, это позволит поднимать пенсию на 1000 рублей каждый год. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что прибавка в 1000 рублей ждет каждый месяц. Не успели договориться, предполагают в Сети жители России, пытаясь разобраться, в год или в месяц все же будет дополнительная тысяча рублей.
Комментарии
Пенсия - награда
Не хочется, а нада
ну да, у нас ежли против медвепутов выступаешь - значит пиаришься.. гениальная логика
Директор института???
Ну—ну тоже работник нашелся
Я тут интересную статью нашла:
В России проживает 2% населения Земли, и на Россию приходится 40% природных богатств. В тоже самое время, в России все доходы от продажи природных богатств проходят мимо кошельков российских граждан. И даже те жалкие копейки, которые выделяются на некоторые социальные нужны, постоянно не доходят до «пункта назначения», разворовываются высокопоставленными чиновниками и силовиками подчистую! Так, объём средств получаемых от продажи нефти, газа и прочих недр земли и вывезенных за рубеж за 20 лет, составил около 10 трлн. $, где-то около 70 000 $ на каждого гражданина России, а это около 200 тыс. $ на однодетную семью, 140 тыс. $ на семью из 2 пенсионеров! Помимо этого по 250 000 $ на человека приходится за многочисленные рудники, нефте -и газопромыслы и другие природные богатства России.
Халява? Человеку после выхода на пенсию проблематично куда-либо устроиться, даже если он хочет продолжать работу. И приходится жить на эту "халяву" - целых 10-12 т.р. - целый месяц.
пенсия – это обязательная халява, которую всем должны раздавать, причем желательно с рождения", — полагает Смирнов.
Что значит халява?- господин Смирнов,
Мы вообще то налоги платим всю жизнь!
Все эти заявления делают люди хорошо нажившиеся, им нет дела до босоты
Таким Смирновым надо возраст молотком корректировать, по продолжению шеи
А не попадают случайно высказывания этого директора института под 282 ст. УК РФ?
да они народ и за людей то не считают
В президенты его!
а этот сиволапый готов сдохнуть завтра?
Мы вообще то налоги платим всю жизнь!
мало...мало!!!
Проработавший 35-40 лет и заработавший пенсию 10-12 тысяч должен жить на нее, а социальная пенсия не имеющему стаж (непонятно, то ли он вообще был всю жизнь иждивенцем или еще что) получает где то прожиточный минимум. Это выходит, если от заработанной пенсии вычесть социалку, то получаются совсем гроши.
Ну,,,,,,,,,,,,,,, тупые!!!!!!!!!!
Все просто. Денег на всех не хватает. Поэтому, чтобы на Порш и Мерседесах мажорики жгли бензин, все быдло должно затянуть пояса. А быдло это мы с вами.
Ну что, все кто против инициатив власти это пятая колона и враги гос.депа?
Доколеее!!
поражает нытье запутинцев, которые теперь ноют и говорят, что они не знали что так будет поле выборов, хотя большинство некремлевских политологов об этом говорило. В дальнейшем нас еще ждет сокращение расходов на медицину и образование