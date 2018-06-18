Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Администрация Барнаула предупреждает о том, что в июле и августе будет приостановлено действие транспортных карт для школьников и студентов.
Функционирование транспортных карт видов "Школьная" и "Студенческая" приостанавливается ежегодно с 1 июля по 31 августа.
"Во время летних каникул пополнить транспортную карту и воспользоваться ею для оплаты проезда в общественном транспорте будет невозможно. Возобновление действия карты с 1 сентября осуществляется путем ее пополнения, которое будет возможно осуществить на сентябрь с 15 августа до 15 сентября", — уточняют в мэрии.
Комментарии
капиталистическая экономика должна быть экономной )))
Заодно и депутатов на время каникул лишить льгот и неприкосновенности...