Европейский союз официально продлил санкции по Крыму и Севастополю, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Европейского совета.
Санкции были продлены на год — до 23 июня 2019 года. Односторонние ограничительные меры Брюсселя запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.
Такое решение ожидалось до формального истечения текущих санкций 23 июня. В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС — комитет постпредов стран-членов Евросоюза.
В июне 2017 года сообщалось, что Евросоюз продлил на год санкции до конца июня 2018 года. Ограничения коснулись импорта продуктов из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Таким образом, ЕС продолжил не признавать вхождение полуострова в состав России.
Комментарии
Собака лает- караван идёт.
"цивилизованная" европа продлила мягкий (без намерения уничтожить) геноцид населения Крыма численностью 2 350 452 человек
ваще пофигу !!! главное мудиАль проходит без происшествий.