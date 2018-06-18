Самое обольстительное и виртуозное ограбление года в кино проведут 8 подруг Оушена на этой неделе, но предпоказ в Барнауле состоится уже 20 июня.
В главных ролях – Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна и Энн Хэтэуэй.
Чтобы стать самым первым в городе, кто увидит этот фильм, необходимо поучаствовать в розыгрыше. Розыгрыш билетов проводится ежедневно в рамках рубрики "Кинокайф" на Европе Плюс 104,9 FM.
Также билеты можно будет выиграть в официальных сообществах "ВКонтакте" и "Инстаграм" сети кинотеатров "Киномир".
Перед сеансом гостей ждут развлечения, конкурсы и подарки от Европы Плюс Барнаул и сети "Киномир".
Начало программы в 19.00 20 июня 2018 года,
Сеанс в 20.00
Предпоказ пройдет в кинотеатре "Киномир-Галактика"
Адрес: пр. Строителей, 117
Комментарии
А сколько еще голивуд будет восхвалять и прославлять ворье??