Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно, пишет "Интерфакс".
Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать сбор подписей на интернет-сайтах под петициями против повышения пенсионного возраста.
"Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения подключатся эксперты в Думе", — сказал Песков.
Он вновь подчеркнул, что "президент в этом обсуждении не принимает участия". Однако журналисты пояснили, что президент может наложить вето на закон после его принятия. В ответ на это Песков сказал: "Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту".
16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Комментарии
Вот смотрю я на это лицо и вспоминаю сказку Чуковского - ТАРАКАНИЩЕ , прилетела-бы какая-нибудь птичка и склевала-бы его, нагоняющего бред на толпу. Путин вообще не при делах . А чем тогда вообще занимается наш президент ? И Медведев вообще оборзел, даже с президентом по таким мелочным вопросам не совещается,от себятину всякую творит, решил поднять пенсионный возраст и Путина даже в известность не поставил. Или Песков опять ерунду несет ?
Как бы не было потом поздно.
Приходит мужик к врачу, говорит вот тут приболел, врач о это фигня, фигню не лечим. Через месяц такая же история так же фигню не лечим, ещё через месяц точно так же. Через полгода мужик приходит вот говорит смотрите доктор, врач поглядел-поглядел и горит - оооо, это **здец, а **здец не излечим.
весь этот спектакль затеян что бы народ безболезнено схавал дорожающий бензин, повышение ндс, плюсом еще какую-нибудь хрень придумают так как это только начало. Потом появится спаситель путин и скажет не повышать пенсионный возраст или повысить на 1-2 года, и 76% радостно опять начнут целовать его... милое и честное лицо
Многодетному. Скорее всего это по указанию САМОГООО, а указание было не светить. Ибо как может товарищ Пууу,,, ах какой жених засветиться в негативе.
Как спасения ждали ЧМ-2018, думали народ будет весь в футболе и ни чего такого не заметит. Несопоставили?
Счас тцарь с барского плеча вам годик скостит с пенс возраста, и стадо дружно заблеет, алах владимирыч, мы вас любим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прокатит - не прокатит
Думали нашару прокатить