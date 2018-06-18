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Акушера-гинеколога в Бийске будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как уточняют в правоохранительном ведомстве, женщине инкриминируют часть 2 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Согласно версии следствия, в январе прошлого года бийчанка обратилась к обвиняемой для проведения стандартной медицинской процедуры.
"При оказании пациентке медицинской помощи была допущена перфорация внутренних органов, что повлекло ухудшение состояния здоровья женщины и необходимость проведения ей экстренной операции", — указывают в СКР.
Некачественное оказание медпомощи обернулось для потерпевшей тяжким вредом здоровью.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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